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Вторник, 3 декабря 2019, 02:19 • Денис Масликов • 5535
На Филиппинах эвакуировали 200 тысяч человек из-за тайфуна
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На Филиппинах из-за тайфуна "Каммури" уже эвакуировали около 200 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Каммури" привел к мощным оползням в центральных районах Филиппин, на южном побережье острова Лусон. В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 240 километров в час.
Прогнозируется, что тайфун усилится до уровня урагана 3 категории.
Филиппинский авиакомпания Cebu Pacific отменила ряд рейсов. 3 декабря остановят работу международного аэропорта в Маниле.
Напомним, на Филиппинах произошло землетрясение.
Источник: УНН