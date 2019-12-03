На Филиппинах эвакуировали 200 тысяч человек из-за тайфуна

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На Филиппинах из-за тайфуна "Каммури" уже эвакуировали около 200 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Каммури" привел к мощным оползням в центральных районах Филиппин, на южном побережье острова Лусон. В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 240 километров в час.

Прогнозируется, что тайфун усилится до уровня урагана 3 категории.

Филиппинский авиакомпания Cebu Pacific отменила ряд рейсов. 3 декабря остановят работу международного аэропорта в Маниле.

Напомним, на Филиппинах произошло землетрясение.