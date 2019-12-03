Во время протестов в Иране погибли более 200 человек - Amnesty International

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во время протестов в Иране погибли не менее 208 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По информации правозащитной организации Amnesty International, настоящая количество смертей может быть еще выше.

"Количество людей, которые считаются убитыми во время демонстраций в Иране, которые вспыхнули 15 ноября, выросла как минимум до 208", - говорится в сообщении.

Напомним, митинги в Иране начались 15 ноября сразу в нескольких городах. Причиной стало увеличение цены на бензин и ограничение продажи горючего. Власти страны заявляют, что только так можно решить экономические проблемы, связанные, в том числе, с санкциями США.