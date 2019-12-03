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В желудке кашалота в Шотландии нашли 100 кг мусора

В желудке кашалота в Шотландии нашли 100 кг мусора

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В кашалота, который погиб после выброса на побережье шотландского острова Харрис, нашли в желудке 100-килограммовый шар с мусором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

В желудке животного обнаружили рыболовные снасти, веревки, упаковочные ленты, сумки и пластиковые стаканчики. Эксперты из китообразных отметили, что пока неясно, повлияло мусора на гибель кашалота.

Местные жители, которые нашли погибшего кашалота на пляже, считают, что результаты вскрытия животного свидетельствуют об обострении проблемы загрязнения океана.

Члены шотландской организации Smass, что исследует гибель китов и дельфинов, провели вскрытие кашалота и попытались установить причину его гибели.

"Животное не была в очень плохом состоянии, хотя это количество мусора, вероятно, стала фактором выбрасывания кашалота на побережье. Мы не смогли найти доказательства того, что это привело к непроходимости кишечника. Это количество пластика в желудке должна была привести к нарушению пищеварения", - сообщили в организации.

Напомним, в Англии на берег выбросило гигантского кашалота.

Источник: УНН
Теги: Шотландия
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