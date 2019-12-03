Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 09:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
6105
Версия для печати

На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 3 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 3 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1122.634721 грн;

Серебро - 13.067253 грн;

Платина - 688.600639 грн;

Палладий - 1411.092184 грн.

По сравнению со 2 декабря курс всех металлов вырос, кроме палладия, который снизился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.