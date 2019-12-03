На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 3 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 3 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1122.634721 грн;

Серебро - 13.067253 грн;

Платина - 688.600639 грн;

Палладий - 1411.092184 грн.

По сравнению со 2 декабря курс всех металлов вырос, кроме палладия, который снизился.