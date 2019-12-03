Футболист соперника сборной Украины по Евро-2020 признан лучшим молодым игроком года

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На церемонии вручения "Золотого мяча" также был назван лучший молодой игрок, которому достался трофей Копа, сообщает УНН со ссылкой на France Football.

Победу в номинации получил защитник "Ювентуса" Маттейс Где Лигт, который в борьбе за награду обошел Жоау Фелиш ("Атлетико") и Джейдон Санчо ("Боруссия" Д).

Примечательно, что Де Лигт в прошлом сезоне выступал за амстердамский "Аякс", крайнего трансферного окна стал игроком "Ювентуса".

Стоит отметить, что в списке 10 претендентов был и украинский вратарь Андрей Лунин.

Добавим, что Де Лигт является игроком сборной Нидерландов, с которой Украина будет соревноваться в группе на Евро-2020.