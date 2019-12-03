ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 3 декабря. УНН. 2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

4 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Павлополя - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Старогнатовки - из стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - с станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

у Авдеевки - из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 2 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал.

С начала 3 декабря российский оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, стали известны имена сотрудников СБУ, которые погибли во время выполнения боевой задачи.