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ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 3 декабря. УНН. 2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

4 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Павлополя - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Старогнатовки - из стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - с станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
у Авдеевки - из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 2 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал.

С начала 3 декабря российский оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, стали известны имена сотрудников СБУ, которые погибли во время выполнения боевой задачи.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС, ОРДЛО
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