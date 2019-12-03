Кто может стать жертвой торговли людьми: эксперт указала факторы уязвимых категорий граждан

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине наиболее уязвимыми для торговли людьми является перемещенные лица, те, кто попал в сложное экономическое положение и имеют ограниченный доступ к ресурсам. Такие данные были обнародованы во время презентации исследования Международной ассоциации по вопросам миграции и торговли людьми (МОМ), передает корреспондент УНН.

"Были определены те группы, которые являются более уязвимыми к торговле людьми, начиная с 2014 года. Безусловно, первой группой назывались перемещенные лица. Они имели свои подгруппы: наиболее уязвимыми были женщины с детьми, дети и старики. Вторая группа, самая уязвимая - это люди, которые живут в 20-километровой зоне на линии разграничения с обеих сторон. люди, проживающие на неподконтрольных правительству территориях. люди с инвалидностью и психологическими заболеваниями. старики были названы, как одна из наиболее уязвимых групп. люди, которые имеют соц иально-экономические сложности. Подростки и представители национальных меньшинств", - сказала исследовательница Наталья Гусак.

Исследовательница добавила, что исследование не является репрезентативным, ведь в нем приняли участие 47 пострадавших от торговли людьми, которых выбрали специалисты общественных организаций, которые оказывали им помощь.

Также она отметила, что уязвимость к торговле людьми зависит от комплекса факторов. Таких групп факторов были названы три. Первая - это экономические факторы.

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"Все, кроме одного респондента указали, что они испытывают трудности и сложное экономическое положение. При двух работающих родителях они не могут удовлетворить потребности своей семьи, если это касается дополнительных затрат. Низкий уровень доходов и оплаты труда позволяет удовлетворить лишь базовые потребности. ограниченные возможности трудоустройства касались в значительной степени перемещенных лиц. Трудности были в двух аспектах. Первое - это несоответствие спроса и предложения на рынке труда. Люди должны узкую специализацию, на которую не было спроса в новом месте пр эти. Или даже если это был маленький город - например, хирург, переехал и имел высокую квалификацию - не мог работы по специальности из-за ограниченного рынок труда", - отметила Наталья Гусак.

Также среди экономических факторов финансовая несостоятельность покрыть дополнительные расходы и неравномерное распределение инвестиций по районам. В частности, на одной и той же должности человек в разных районах могла получать различную зарплату.

"Эти факторы заставляют людей соглашаться на более рискованные предложения. И оказалось, что только 7 из 47 человек обращались для поиска работы в центр занятости. Другие искали рискованные либо не рискованные предложения через своих знакомых", - добавила Наталья Гусак.

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Исследовательница добавила, что вторая группа факторов риска - социальные. Те, кто проживают у линии разграничения, испытывают трудности с доступом к ресурсам - для удовлетворения своих базовых потребностей они вынуждены постоянно пересекать линию разграничения. Стоя в очередях на КПВВ - они становятся добычей торговцев людьми.

Также Наталья Гусак отметила, что среди факторов риска являются расходы на аренду жилья, психическое и физическое состояние здоровья и потеря социальных связей. Кроме того, риск стать жертвой торговли людьми повышается, если есть третья группа факторов - человек не чувствует себя в безопасности, а именно: рядом ведутся боевые действия, является экологическая угроза из-за взрывов заводов, человек может пострадать из-за своих взглядах, боится за своих детей подросткового возраста, которых могут заставить принять участие в вооруженных формированиях. К тому же, люди, проживающие на линии разграничения, не могут заниматься сельским хозяйством, из-за риска наткнуться на мины.

Исследовательница добавила, что появились новые способы привлечения людей торговцами людьми - молодых ребят-студентов вербуют участвовать в вооруженных формированиях, трудовых мигрантов заманивают в другую крана, где в условленное место встречи не приходит работодатель, а вербовочных предлагает место работы, а также происходит привлечение к сексуальной эксплуатации в ночных клубах.

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Также указано, что шестеро респондентов из 47, которые были жертвами торговли людьми, были перемещены для эксплуатации на территорию Российской Федерации через временно оккупированную АР Крым, где они были завербованы.

Таким образом, согласно данным исследования, из 47 случаев торговли людьми: 28 работали в России, 6 в Польше, 4 на неконтролируемых территориях, 2 в Литве, 2 в оккупированном Крыму, 2 на территории Украины, 1 в Беларуси, 1 в Турции и 1 в Израиле.

Отмечается, что 44 пострадавших от торговли людьми пострадали трудовой эксплуатации и только трое - от сексуальной или смешанной эксплуатации.

Указано, что в результате торговли людьми пострадавшие вернулись домой без заработка, получили психологические проблемы, проблемы со здоровьем. Большинство пострадавших развелись из-за финансовых трудностей и проблем в общении и выполнением социальных ролей.

Напомним, в Украине за время независимости от торговли людьми пострадали более 250 тыс. человек.