Новости: Экономика
Вторник, 3 декабря 2019, 08:09 • Юлия Шрамко • 4650
Мировые цены на нефть поднялись
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 61,07 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,25%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,15 доллара за баррель, прибавив 0,34%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Источник: УНН