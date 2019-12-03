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Мировые цены на нефть поднялись

Мировые цены на нефть поднялись

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 61,07 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,25%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,15 доллара за баррель, прибавив 0,34%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть, цены
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