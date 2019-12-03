Водителей предупредили о заснеженных дорогах

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Автодороги государственного значения по состоянию на утро вторника, 3 декабря, в ряде областей Украины местами заснеженные, местами наблюдается гололедица. Пробок не фиксировалось, были лишь единичные случаи остановок грузовиков на подъемах в трех областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 часов 3 декабря и в ночное время умеренные осадки были в Сумской области, центральных, восточных и части южных областей. Покрытие на автодорогах государственного значения, где наблюдались осадки - местами заснеженное и мокрое. В Винницкой и Николаевской областях гололедица. Средняя температура воздуха колеблется от -5 до + 2°С. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -3...- 5°С", - сообщили дорожники.

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"Проезд всеми участками дорог государственного значения было обеспечено, пробок в движении не было зафиксировано", - заверили в агентстве.

Однако, как указано, были единичные случаи остановок грузовых автомобилей на подъемах из-за изношенности протекторов в Полтавский, Днепропетровской и Запорожский областях. Относительно этих случаев, сообщается, было оперативное реагирование дорожных служб, ГСЧС и патрульной полиции.

В целом же такие погодные условия пояснили в Укравтодоре циклоном, который 2 декабря переместился с запада на территорию Украины и, двигаясь в северо-центральном направлении, вызвал осложнения погодных условий, выпадение мокрого снега и гололедицу. Образовался снежный покров от 2 до 7 см. В горных районах, западных областях - до 10 см.

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Напомним, 3 декабря в Украине будет снежно.