Столица после первого зимнего снега стоит в пробках

КИЕВ. 3 декабря. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Академика Глушкова, на улице Вячеслава Черновола. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Покровской и Мостицкой.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, улицами Саксаганского, Григория Андрющенко, Генерала Наумова, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, проспекте Юрия Гагарина.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, по Украине во вторник, 3 декабря, будет снежно.