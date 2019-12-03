Во Львове "минировали" полицейский участок

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во Львове за ложное сообщение о заминировании полицейского участка задержали мужчину 1986 года рождения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Так, 2 декабря, около 23:30 поступило сообщение о заминировании Лычаковского отдела полиции Львова.

На месте возможного заминировании работали силы и средства ЦЗ.

В 00:20 3 декабря обследование прилегающей территории и помещений отделения полиции было завершено. Взрывное устройство не обнаружено. Эвакуация не проводилась.

За предоставление ложного сообщения был задержан житель Львова 1986 года рождения.

Напомним, киберполиция задержала "минеров" учебных заведений в нескольких городах Украины.