Задержанным за убийство 3-летнего мальчика объявили о подозрении

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Задержанным за убийство трехлетнего мальчика в центре столицы объявили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение", - добавили в отделе коммуникации.

Указано, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 2 декабря правоохранители задержали двух мужчин, которых обоснованно подозревают в убийстве трехлетнего ребенка, что произошло вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовская.

Позже стало известно, что задержаны молодые люди 18 и 19 лет.