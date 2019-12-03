Новости: Криминал и ЧП
Вторник, 3 декабря 2019, 10:15 • Лилия Кочерга • 6210
Два человека получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом под Кропивницким
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой в 2:30 сегодня, 3 декабря, в пригороде Кропивницкого. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ НП в области.
Авария произошла на трассе Стpий - Теpнополь - Кpопивницкий - Знаменка.
В салоне автобуса на момент аварии было 20 человек. Двух - водителя и пассажира - госпитализировали.
Сейчас обстоятельства ДТП выясняют следователи.
Напомним, в Черкасской области легковушка въехала в дерево, есть погибший и раненые.
Источник: УНН