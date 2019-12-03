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Два человека получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом под Кропивницким

Два человека получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом под Кропивницким

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой в 2:30 сегодня, 3 декабря, в пригороде Кропивницкого. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ НП в области.

Авария произошла на трассе Стpий - Теpнополь - Кpопивницкий - Знаменка.

В салоне автобуса на момент аварии было 20 человек. Двух - водителя и пассажира - госпитализировали.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, в Черкасской области легковушка въехала в дерево, есть погибший и раненые.

Источник: УНН
Теги: ДТП, автобусы, Кропивницкий и Кировоградщина
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