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В Николаевской области фирма по экспорту агропродукции уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен

В Николаевской области фирма по экспорту агропродукции уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Николаевской области СБУ блокировала деятельность коммерческой структуры, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, в течение 2018-2019 годов фиктивно проводила часть финансовых операций. Из-за этого у коммерческой структуры безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из государственного бюджета", - сказано в сообщении.

По оперативной информации, среднемесячный "теневой" объем нелегальных финансовых операций составил более 50 миллионов гривен. Вследствие чего государственный бюджет терял до 10 миллионов гривен ежемесячно.

Во время проведения следственных действий в офисе коммерческой структуры, по месту нахождения производства, а также в домовладениях и в частных автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению схемы проводятся совместно с ГУ ГФС в Николаевской области и по оперативно-розыскным подразделением Государственной пограничной службы.

Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в сумме 898 тыс. гривен начальнику и первому заместителю Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области.

Источник: УНН
Теги: СБУ, налоги, Николаев и Николаевская область
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