Глава ВР объявил об исключении из "Слуги народа" Иванисова

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на утреннем пленарном заседании парламента объявил об исключении из фракции "Слуга народа" народного депутата Романа Иванисова, сообщает корреспондент УНН.

"Согласно части ст. 60 Регламента ВРУ сообщаю, что депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря 2019 года приняла решение исключить из состава депутатской фракции нардепа Романа Иванисова", - зачитал объявление Разумков.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что уже третий народный депутат - Роман Иванисов - был исключен из "Слуги народа", в партии продолжается очистка.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова, а также приговор.

Напомним, в "Слуге народа" приняли официальное решение в отношении Иванисова.

В ноябре "слуги народа" исключили из фракции Скороход и Полякова.

3 декабря в Раде объявили об исключении из фракции "Слуга народа" Полякова и Скороход.