Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 13:04
Получить тестовый доступ
Рада голосует внесение изменений в закон о ГБР
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
12030
Версия для печати

"Правая рука" Трубы подозревается в получении взятки в 150 тыс. долл. - Зеленский

"Правая рука" Трубы подозревается в получении взятки в 150 тыс. долл. - Зеленский

КИЕВ. 3 декабря. УНН. "Правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 000 долларов. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро", - написал Зеленский.

По его словам, эта организация создавалась как независимая и объективная.

"Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются. Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - отметил Зеленский.

Как сообщают СМИ, НАБУ проводит обыски по месту работы и жительства экс-начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины, которого подозревают в получении взятки в 150 тыс. долл. Кроме того, отмечается, что Щербина является кумом Трубы.

Напомним, руководство одного из департаментов СБУ погорело на коррупционной схеме.

Источник: УНН
Теги: взятка, Президент, ГБР, Роман Труба, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Труба Роман
Труба Роман
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.