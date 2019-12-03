"Правая рука" Трубы подозревается в получении взятки в 150 тыс. долл. - Зеленский

КИЕВ. 3 декабря. УНН. "Правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 000 долларов. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро", - написал Зеленский.

По его словам, эта организация создавалась как независимая и объективная.

"Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются. Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - отметил Зеленский.

Как сообщают СМИ, НАБУ проводит обыски по месту работы и жительства экс-начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины, которого подозревают в получении взятки в 150 тыс. долл. Кроме того, отмечается, что Щербина является кумом Трубы.

Напомним, руководство одного из департаментов СБУ погорело на коррупционной схеме.