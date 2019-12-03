Детсад горел в Винницкой области

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Винницкой области произошел пожар в помещении детского сада и фельдшерско-акушерского пункта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о пожаре в помещении детского сада и ФАП, что в селе Гоноратка Оратовского района, спасатели получили 2 декабря в 21:03.

На момент прибытия спасателей ГПСЧ-25 площадь возгорания составила 96 кв. м. В 22:26 пожар локализован, а в 23:12 ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожена крыша здания на площади 100 кв. м и внутренняя отделка стен комнат.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 22 человека личного состава и 6 единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, в Полтаве произошел масштабный пожар на складах.