В САП подтвердили задержание "правой руки" директора ГБР Трубы

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Киеве задержан "правая рука" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Речь идет о бывшем служащем ГПУ Игоре Щербине.

"Во вторник, 3 декабря 2019 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ задержан бывший начальник Главного следственного управления ГПУ и предприниматель по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя требовал со столичного застройщика 150 тыс. долларов неправомерной выгоды якобы для одного из руководителей правоохранительных органов за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно этой компании.

"Указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, сразу после получения ими первой части оговоренной суммы - а именно 75 тыс. долларов", - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Также продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Как сообщалось в СМИ, НАБУ проводит обыски по месту работы и жительства экс-начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины, которого подозревают в получении взятки в 150 тыс. долл. Кроме того, отмечается, что Щербина является кумом Трубы.

Также Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.