Нардеп заявила в Раде об угрозах от экс-представителя фармкомпании

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина на пленарном заседании ВРУ заявила, что ей угрожал экс-представитель фармацевтической компании относительно внесенного ею и ее коллегами законопроекта №2089 о повышении доступности лекарственных средств для граждан, передает корреспондент УНН.

"Экс-представитель фармацевтической компании Александр Чумак (экс-советник министра здравоохранения Украины - ред.) пришел на комитет по вопросам здоровья нации и сказал дословно, что он мне и моей коллеге Алесандр Устинов "отобьет бошки" за наш проект закона №2089. Сегодня этот проект закона находится в парламенте уже три месяца. Этот человек пришел, угрожал мне лично и моей коллеге относительно этого законопроекта. Он призван снизить цены на лекарства и забрать сверхприбыли в фармацевтических компаниях", - отметила Стефанишина.

По ее словам, сегодня она с коллегами подала заявление в Генпрокуратуру, чтобы этот факт угрозы рассматривался в рамках уголовного производства.

"Еще сегодня хочу обратиться в регламентный комитет. У нас есть несколько просьб и требований. Первое - провести расследование и выяснить основания присутствии господина Чумака, как представителя общественности, на заседание комитета от 27 ноября, учитывая прямой конфликт интересов", - заявила нардеп.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада рассмотрит во втором чтении проект закона о Государственном бюро расследований и в первом чтении проект закона о неприкосновенности нардепов.