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Масштабный пожар на складах в Полтаве тушили шесть часов

Масштабный пожар на складах в Полтаве тушили шесть часов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Масштабный пожар, который произошел в Полтаве на складах предприятия, которое занимается производством строительных пластиковых изделий, уже ликвидировали. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Полтавской области.

"В 11:02 пожар был ликвидирован", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Полтаве произошел масштабный пожар на складах предприятия, которое занимается производством строительных пластиковых изделий.

Пожар произошел 3 декабря в 5:15 в Полтаве по улице Сакко, 20 на территории ООО "ПластиКом" в одноэтажном отдельностоящем металлическом складском здании (размером 30х50) на площади около 1 тыс. 500 кв. м.

Источник: УНН
Теги: Полтава и Полтавская область, пожары, ГСЧС
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