Зеленский внес в ВР законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается в пояснительной записке, обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и общественной безопасности Украины.

Организованная преступность и лица, осуществляющие такую организацию и руководство - "воры в законе", формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. Для нее характерны: наличие жесткого кодекса поведения, устойчивых криминальных традиций, а также высокий уровень организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности.

Инициированный Президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать изменения в закон о Государственном бюро расследований, назвав соответствующие поправки важными.