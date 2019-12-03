СК РФ заочно предъявил обвинение экс-нардепу Мосийчуку за "нападение на посольство России"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Заочно предъявлено обвинение бывшему депутату Верховной рады Украины в совершении “нападения на российское Посольство в Киеве в 2016 году”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения на Посольство Российской Федерации в Киеве в марте 2016 года.

“В рамках расследования этого уголовного дела получены неопровержимые доказательства участия в нападении бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу Посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб”, — указано в сообщении СК.

Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск.

“СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие депутаты Украины — Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский”, — указано также в сообщении.

В СК РФ добавили, что: “Расследование уголовных дел по фактам нападений на российские загранучреждения в Украине продолжается. Следствием принимаются меры, направленные на установление всех причастных к этим преступлениям лиц, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка”.

Как писал УНН СК РФ сообщил , что за 5 лет “нарушил 300 уголовных дел о преступлениях ВСУ”.