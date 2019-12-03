Крупный пожар в Полтаве: появились подробности

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во время масштабного пожара на складах предприятия “Полтавтрансбуд” было несколько взрывов, а пока существует опасность разрушения одной стены. Об этом в комментарии корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Полтавской области.

“Пожар произошел на предприятии „Полтавтрансбуд“. В 5:15 нам позвонили и сообщили, что горит складское помещение. Спасатели смогли приступить к ликвидации пожара только после того, как „Полтаваоблэнерго“ обесточили здание. Они не могли приступить к ликвидации, так как здание было не обесточена”, — сообщили спасатели.

Рядом с этим зданием находился открытый склад готовой продукции на площади около 800 кв. метров, он также загорелся, в результате возникло задымление горения пластика.

“К тушению привлекалось 42 человека личного состава, 12 единиц техники и пожарный поезд „Укрзализныци“. Где-то на площади 1500 кв. метров горела площадь кровли, часть здания спасена. Еще были два взрыва: взорвались емкости, которые были фактически встроенные в здание. Есть опасность разрушения одной стены, она отошла в результате того, что была очень высокая температура”, — рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал УНН, в Полтаве произошел масштабный пожар на складах предприятия, которое занимается производством строительных пластиковых изделий. Пожар тушили в течение шести часов.