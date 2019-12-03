Насильника малолетней девочки приговорили к 12 годам заключения

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На Черниговщине пьяный мужчина изнасиловал малолетнюю девочку, решением суда его отправили за решетку на 12 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Черниговской области.

"Прокуратурой области обеспечено поддержание обвинения в уголовном производстве по факту совершения действий сексуального характера, связанных с вагинальным проникновением в тело малолетнего (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Так, событие произошло в этом году. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый изнасиловал малолетнюю девочку. Мужчина воспользовался ее беспомощным состоянием. В силу своего возраста и развития потерпевшая не понимала и не могла понимать истинный характер действий обвиняемого.

Судебно-медицинский эксперт, который осматривал потерпевшую девочку, подтвердил наличие у нее телесных повреждений, характерных для изнасилования.

В суде прокурор просил назначить злоумышленнику 12 лет лишения свободы, настаивая на указанной степени наказания по совершения преступления в отношении малолетнего.

Поэтому, приговором коллегии судей одного из районных судов области злоумышленника приговорили к 12 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Одессе отправили в СИЗО отчима 15-летней девочки, который подозревается в ее изнасиловании .