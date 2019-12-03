Госдума РФ: венгерский парламент предлагает нам вместе защищать права нацменьшинств в Украине

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для “защиты прав национальных меньшинств в Украине”. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины”, — сказал Володин, напомнив о большом числе венгров и поляков, проживающих в Украине.

Председатель Госдумы также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине. “Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике, — считает он. — Нельзя спускать с рук националистам их поведение”.

Как отмечал УНН ранее, в Кремле отказались комментировать слова главы Госдумы о “выходе областей из состава Украины”. Также, вчера Москва отреагировала на слова Кулебы о “готовности принять пару областей РФ”.