Бюджетный комитет выразил свои замечания к "спиртовому" законопроекту Зеленского

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В комитете Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел президентский законопроект № 2300 о демонополизации спиртовой отрасли, передает УНН со ссылкой на заключение комитета, опубликованное на сайте Рады.

Так, в комитете сообщили, что законопроект не содержит финансово-экономического обоснования.

"К законопроекту не представлено финансово-экономическое обоснование (включая соответствующие расчеты), которое требуется в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Украины (часть первая статьи 27) и Регламента Верховной Рады Украины (часть третья статьи 91)", - говорится в заключении комитета.

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Ссылаясь на статьи 64 и 66 Бюджетного кодекса Украины, в комитете отметили, что плата за лицензии на производство спирта, право оптовой торговли спиртом и право экспорта спирта зачисляются в общий фонд соответствующих местных бюджетов. И констатировали, что законопроект будет иметь косвенное влияние на показатели бюджета.

"Может привести к увеличению доходов местных бюджетов от платы за лицензии на производство спирта, право оптовой торговли спиртом и право экспорта спирта и к изменению показателей доходов бюджета от налогов и сборов вследствие детенизации спиртовой отрасли в зависимости от практики применения данной законодательной инициативы", - говорится в заключения комитета.

Напомним, что Рада приняла законопроект №2300 за основу 15 ноября 2019 года. На момент вынесения проекта ЗУ в сессионный зал документ не содержал выводов четырех комитетов ВР - по вопросам бюджета, по вопросам регламента, по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также аграрного комитета.

Бюджетный комитет предоставил свой вывод в проект ЗУ только 27 ноября. Выводы еще трех комитетов - до сих пор отсутствуют, но несмотря на это "слуги народа" готовы голосовать документ во втором чтении уже на этой неделе.

Как писал УНН, эксперты критикуют "спиртовую" инициативу Президента, подчеркивая, что разрушение спиртовой отрасли страны происходит в угоду больших водочных компаний.

Также экономисты прогнозируют увеличение контрабанды и фальсификата на рынках алкоголя и спирта, из-за такой стремительной и непродуманной либерализации.