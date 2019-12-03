Садовый заявил, что обжаловал залог

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что подал апелляционную жалобу на меру пресечения, которую избрал ему Высший антикоррупционный суд. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать”, — написал Садовый.

Садовый также сообщил, что сегодня получил письмо от инвестора CTP.

“Они обращаются к нам, Президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали. Вообще лучшая помощь бизнесу — не мешать”, — сообщил Садовый.

Также он заявил, что о времени и месте апелляции сообщит, как только станет известно.

Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн грн 56 тыс. грн.

Напомним, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового.

Садовом инкриминируют злоупотребление властью.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.