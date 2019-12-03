Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 15:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5580
Версия для печати

ВР предварительно поддержала направленный на деофшоризацию законопроект

ВР предварительно поддержала направленный на деофшоризацию законопроект

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона №1209-1 (альтернативный №1209) по совершенствованию администрирования в налоговом законодательстве. Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает согласование положений ряда законов с положениями Налогового кодекса Украины.

"Эти два закона (№1209-1 и №1210) направлены на деофшоризацию, ту, которую обещали многие правительства и созывы. Эти законопроекты призваны прекратить те схемы, которые существуют в большом бизнесе и помогают не платить налоги в Украине", - отметил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев при рассмотрении законопроекта.

Добавим, что сейчас в ВР начали рассматривать по полной процедуре законопроект №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Напомним, представитель Президента Украины Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук призвал парламентариев рассмотреть законопроекты о деолигархизации и деофшоризации, определенные Зеленским как неотложные.

Источник: УНН
Теги: ВР, налоги, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.