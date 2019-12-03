На выезде из Борисполя в ДТП травмировался велосипедист

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На выезде из Борисполя Киевской области произошло ДТП, в котором травмировался велосипедист. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Под Борисполем водитель совершил наезд на велосипедиста. Велосипедист травмирован. Сейчас все участники происшествия на месте", - рассказали в отделе коммуникаций.

Напомним, в Киеве за сутки, 2 декабря, произошло более 120 ДТП.

Как сообщал УНН, два человека травмированы в ДТП с рейсовым автобусом под Кропивницким.