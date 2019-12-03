Новости: Криминал и ЧП
Вторник, 3 декабря 2019, 13:55 • Валерия Гуржий • 5490
На выезде из Борисполя в ДТП травмировался велосипедист
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На выезде из Борисполя Киевской области произошло ДТП, в котором травмировался велосипедист. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Под Борисполем водитель совершил наезд на велосипедиста. Велосипедист травмирован. Сейчас все участники происшествия на месте", - рассказали в отделе коммуникаций.
Напомним, в Киеве за сутки, 2 декабря, произошло более 120 ДТП.
Как сообщал УНН, два человека травмированы в ДТП с рейсовым автобусом под Кропивницким.
Источник: УНН