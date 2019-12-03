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Зеленский завтра встретится с премьером Королевства Швеция

Зеленский завтра встретится с премьером Королевства Швеция

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В среду в Мариинском дворце состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Королевства Швеция Стефан Лёвен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

“4 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Королевства Швеция Стефан Лёвен, который будет находиться в Украине с рабочим визитом”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что встреча состоится в Мариинском дворце. В 11:45 запланирована встреча Зеленского и Левена с представителями СМИ.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский в Киеве провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швеция, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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