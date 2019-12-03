Украина увеличила поставки курятины в ЕС

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украина наращивает экспорт курятины в страны Евросоюза. Об этом свидетельствует статистическая отчетность Европейской комиссии, передает УНН.

За 9 месяцев текущего года Украина экспортировала 98,9 тыс. тонн, это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Сегодня Украина в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Первое и второе место занимают Бразилия и Таиланд соответственно.

За 9 месяцев 2019 года страны экспортировали 239,4 тыс. тонн и 234,4 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта бразильской курятины в ЕС составил 9,4%, таиландской - 4,3%.

Напомним, Украина удерживает статус ключевого поставщика мяса птицы в ЕС в течение длительного времени. Американские эксперты спрогнозировали рекордный рост экспорта украинской курятины в 2019 году - до 400 тыс. тонн.

За последние пять лет Украина лишилась статуса импортозависимой страны и стала наращивать отечественное производство и экспорт курятины за границу.

Ранее УНН сообщал, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.

Резолюцию поддержали 444 евродепутата. Договоренности предусматривают постепенное увеличение до 2021 года в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.