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У жителя Кировоградской области изъяли арсенал оружия и наркотики

У жителя Кировоградской области изъяли арсенал оружия и наркотики

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Кировоградской области правоохранители изъяли у гражданина оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска, оперативных служб полиции области и Александрийского отдела полиции была получена информация о том, что один из местных жителей может хранить запрещенные предметы и наркотики. В результате проверки факт нашел свое подтверждение", - говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска, проведенного сотрудниками полиции, под процессуальным руководством местной прокуратуры в помещении, которое принадлежит 55-летнему жителю города, было обнаружено и изъято 2 автомата, 7 гранат с запалами, обрез гладкоствольного ружья, около 2500 патронов, а также измельченные растения конопли.

Изъятое направлено для проведения экспертиз в Кировоградский областной научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Расследования уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются. За эти действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье полиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провела обыски в четырех районах области. В ходе обысков изъято оружие, патроны и автомобили.

Источник: УНН
Теги: оружие, наркотики, арсенал, Кропивницкий и Кировоградщина
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