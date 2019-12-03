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Милованов назвал области с самой низкой заработной платой

Милованов назвал области с самой низкой заработной платой

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал пять областей с самой низкой среднемесячной заработной платой в Украине. На первом месте — Черновицкая область с заработной платой в 7885 грн. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Статистика дня. Самая низкая среднемесячная заработная плата по областям: Черновицкая — 7885 грн, Херсонская — 8020 грн, Тернопольская — 8098 грн, Черниговская — 8130 грн, Кировоградская — 8222 грн”, — написал министр.

Напомним, Милованов назвал города с самой заработной платой.

Также напомним, Милованов назвал топ-5 областей с высоким уровнем занятости.

Источник: УНН
Теги: Украина, Тимофей Милованов
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