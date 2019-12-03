В ДТП с украинцами в России 8 граждан получили травмы, один - в тяжелом состоянии

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, который следовал из Запорожья в Ростов-на-Дону, восемь граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них — в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

“По информации консула Украины в РФ, 03.12.2019 за сложных погодных условий в ДТП попал рейсовый автобус с украинскими регистрационными номерами, следовавший по маршруту город Запорожье — город Ростов-на-Дону. По сообщению консула, в результате инцидента 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них — в тяжелом состоянии”, — сообщил дипломат.

По его словам, пострадавшие были госпитализированы в Богучарский центральной районной клинической больницы Воронежской области.

“Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ по Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ”, — добавил собеседник агентства.

Напомним, ранее УНН со ссылкой на россЗМИ сообщал об аварии с автобусом, который следовал из Запорожья, перевернулся в Богучарский район Воронежской области.