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Из столичного вуза эвакуировали студентов из-за задымления

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В одном из высших учебных заведений Киева произошло задымление из-за короткого замыкания в электрощитовой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ГУ ГСЧС Украины в Киеве, передает УНН.

"3 декабря в 13:25 в Службу спасения 101 поступила информация о задымлении в помещении одного из городских учреждений высшего образования, который находится на ул. Героев Сталинграда в Оболонском районе", - написали в ДСНС.

Проведя разведку, спасатели установили, что в подвальном помещении заведения произошло короткое замыкание в электрощитовой, к счастью, без последующего горения. Спасатели, которые работали на месте, провели профилактические действия по предупреждению возможного возгорания.

Сообщается, что во время данного события, еще до приезда пожарных, из помещения вывели всех студентов и работников учреждения. Никто не пострадал.

Напомним, в Полтаве произошла крупный пожар на складах.

Источник: УНН
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