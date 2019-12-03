САП обжаловала возврат обвинительного акта по делу о коррупции в Минобороны

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на возвращение обвинительного акта по делу о растрате 58 млн гривен государственных средств при закупке топлива для Минобороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда возвращения прокурору обвинительного акта в уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн гривен", - говорится в сообщении.

САП сообщает, что не соглашается с решением суда первой инстанции от 25 ноября 2019 года о возвращении прокурору обвинительного акта по основаниям его несоответствия требованиям УПК, стороной обвинения была поданна аппеляционная жалоба.

"Дата рассмотрения указанной апелляции будет сообщена дополнительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, 8 октября САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн грн.

Как сообщалось, фигуранту дела о хищении 58 млн грн при закупке топлива для Минобороны в компании "Трейд Коммодити" вручили обвинительный акт.