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САП обжаловала возврат обвинительного акта по делу о коррупции в Минобороны

САП обжаловала возврат обвинительного акта по делу о коррупции в Минобороны

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на возвращение обвинительного акта по делу о растрате 58 млн гривен государственных средств при закупке топлива для Минобороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда возвращения прокурору обвинительного акта в уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн гривен", - говорится в сообщении.

САП сообщает, что не соглашается с решением суда первой инстанции от 25 ноября 2019 года о возвращении прокурору обвинительного акта по основаниям его несоответствия требованиям УПК, стороной обвинения была поданна аппеляционная жалоба.

"Дата рассмотрения указанной апелляции будет сообщена дополнительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, 8 октября САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн грн.

Как сообщалось, фигуранту дела о хищении 58 млн грн при закупке топлива для Минобороны в компании "Трейд Коммодити" вручили обвинительный акт.

Источник: УНН
Теги: суд, Минобороны, САП
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