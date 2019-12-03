Зеленский обсудил с новой головой ЕК макрофин, Донбасс и санкции

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которой стороны обсудили промышленный безвиз, макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, ситуацию на Донбассе и продление санкций против РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, во время разговора Глава государства поздравил руководительницу Еврокомиссии с началом работы нового состава ЕК и пожелал успехов в реализации определенных приоритетов.

"Надеюсь, что при вашем лидерстве ведущая роль ЕС в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", - отметил Глава государства.

Зеленский заверил президента ЕК в неизменности евроинтеграционного курса государства и проинформировал о результатах активизации реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Лидеры согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина - ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украину в начале следующего года.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать нашу страну в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Зеленский сообщил руководительнице ЕК о ходе подготовки к встрече лидеров в "нормандском формате".

Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заверила, что ЕС будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению минских договоренностей и должны быть продлены во время следующего заседания Европейского совета", - отметила она.

Лидеры согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы. Зеленский пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Украину в ближайшее время.

Ранее президент РФ Путин обсудил "нормандскую" встречу с новой головой Еврокомиссии.