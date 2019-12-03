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В Донецкой области выпал из окна 4-летний мальчик

В Донецкой области выпал из окна 4-летний мальчик

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Четырехлетний мальчик выпал из окна одной из многоэтажек в центре города Бахмут в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"В Бахмуте четырехлетний мальчик выпал с четвертого этажа. Малыш госпитализирован с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.

Так, инцидент произошел 2 декабря в обеденное время. Мать вышла из комнаты, а малыш самостоятельно открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Полиция проводит проверку по факту несчастного случая.

"Внесение в Единый реестр, квалифицированно предварительно как несчастный случай. Ведутся следственные действия", - сообщила старший инспектор Бахмутского отдела полиции Екатерина Савранская.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажки.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, дети, падение
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