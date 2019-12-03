Три фракции в Раде выступили с заявлением по позициям Украины во время нормандской встречи

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во время заседания Верховной Рады Украины представители фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" обратились с заявлением о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандском формате принципиальных позиций, передает корреспондент УНН.

"Заявление о недопущении нарушения национальных интересов Украины. Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят с продолжающейся агрессии РФ заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в норманнском формате принципиальных позиций - красных линий, нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", - отметил член фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий.

Со своей стороны члены фракции "Голос" заявили, что во время нормандской встречи нельзя допустить никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. А также, по словам члена фракции Сергея Рахманина, нельзя допустить выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности деоккупации.

"Политические силы требуют обеспечения принципа: сначала безопасность, всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск с территории Украины, возвращение контроля Украины над Украиной-российской границей", - отметил представитель фракции "Батькивщина" Иван Крулько.

Напомним, нормандская встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира с Зеленского с президентом РФ.

Последний раз встреча в нормандском формате в уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.