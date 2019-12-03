Начался третий этап аттестации прокуроров ГПУ

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Начался третий этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины - собеседование, к которому допущено 769 прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.

"3 декабря 2019 года начался завершающий этап аттестации прокуроров ГПУ. К нему допущены 769 прокуроров, которые успешно прошли тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора, а также тестирование на общие способности и навыки", - говорится в сообщении пресс-службы .

В ГПУ рассказали, что на третьем этапе прокуроры выполнят письменное практическое задание для оценки уровня владения практическими умениями и навыками, а также пройдут собеседование с целью обнаружения соответствия требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели.

"Планируется, что собеседования со всеми прокурорами ГПУ будет завершено до конца декабря этого года", - сказано в сообщении.

Собеседование будет заключаться в обсуждении результатов исследования членами комиссий материалов аттестации по соблюдению прокурором правил профессиональной этики и добродетели, в частности информации предоставленной НАБУ и ответов прокурора на дополнительные вопросы, которое могла заранее поставить кадровая комиссия.

Решение о прохождении собеседования будут публиковаться кадровыми комиссиями в тот же день на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, еще ряд следователей Управления специальных расследований не подали заявление или подали заявление неустановленного образца до аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, они будут уволены.