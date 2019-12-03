В СНБО перед заседанием обсудили возможные сценарии реинтеграции оккупированного Донбасса

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины должен разработать максимально широкий комплекс мер по обеспечению национальных интересов государства в условиях высокого уровня нестабильности и внешних угроз. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время координационного совещания (в рамках подготовки к заседанию СНБО Украины) по вопросу возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, состоявшейся в Аппарате СНБО Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу органа.

Как сообщили в пресс-службе, Данилов подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский четко очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на Востоке Украины политико-дипломатическими усилиями. Секретарь СНБО Украины уверен, что наше государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

"Мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - сказал он.

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В то же время Вооруженные Силы Украины будут иметь все необходимые директивы по различным сценариям развития событий.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, начальник Генерального штаба ВСУ - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, Председатель службы внешней разведки Валерий Евдокимов, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украин Оксана Коляда, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Валентин Петров, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, руководители других силовых ведомств и государственных органов, народные депутаты Украины, члены правительства, представители Офиса Президента Украины.

Напомним, Президент созывает СНБО перед нормандской встречей.