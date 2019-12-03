Анбандлинг Нафтогаза: Рада приняла в целом еще один законопроект

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2359-1 (альтернативный №2351) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает УНН.

Проект Закона №2359-1 имеет цель создание благоприятных условий для обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы с Протоколом о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Законопроект предусматривает внесение изменений в подраздела 2 раздела ХХ "Переходные положения" НКУ в части установления особенностей налогообложения НДС операций, осуществляемых в рамках процедуры исполнения обязательств по отделению деятельности по транспортировке природного газа.

Ранее УНН сообщал, Президент Украины подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).