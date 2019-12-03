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В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием бетономешалки

В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием бетономешалки

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Киевской области водитель бетономешалки погиб в результате столкновения с деревом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"В селе Мотижин Макаровского района Киевской области около 10:00 утра, двигаясь по улице В. Довгича к центру села, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд на правую сторону от направления своего движения 54-летний водитель Камаза, который погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как оказалось, водитель заехал на территорию частного хозяйства, где столкнулся с деревом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще один получил травмы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область, гибель
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