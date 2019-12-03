Зеленский назначил председателя Волынской ОГА

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погуляйко на должность главы Волынской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Президента №871/2019 от 2 декабря 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Назначить Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

В августе 2019 года Погуляйко был назначен первым заместителем председателя Луганской облгосадминистрации.

Напомним, Зеленский назначил председателя Хмельницкой ОГА.