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"Правой руке" директора ГБР Трубы сообщено о подозрении

"Правой руке" директора ГБР Трубы сообщено о подозрении

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Бывшему служащему ГПУ, "правой руке" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика, сообщается о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Речь идет о бывшем служащем ГПУ Игоре Щербине.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Так, указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве задержали "правую руку" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

Также Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина подозревается в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, ГБР, Роман Труба
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