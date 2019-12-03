ВС оставил без изменений приговор антимайдановца "Топаза"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников антимайдановца Игната Кромского по прозвищу “Топаз” по приговору о лишении свободы на 8 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

“Да, 3 декабря 2019 года коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Игната Кромского на приговор Киевского районного суда г. Харькова от 30 января 2018 года и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в соответствии с этими судебными решениями Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

Как установил суд первой инстанции, в феврале-марта 2014 года Кромской принимал активное участие в пророссийских массовых мероприятиях, которые проходили в Харькове. Во время указанных мероприятий он также открыто и публично не признавал центральные органы власти Украины и желал отделения Харьковской области от Украины. А также в интервью одному из российских телеканалов призвал президента Российской Федерации до введения российских войск на территорию Украины.

Напомним, что Кромского инкриминируют массовые беспорядки, незаконное завладение транспортным средством и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.