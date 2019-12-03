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Ситуация на Донбассе: боевики два раза нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе: боевики два раза нарушили режим прекращения огня

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В течение суток вооруженные формирования боевиков 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил:

у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - указано в сообщении ООС.

Кроме того, в пресс-центре отметили, что сегодня потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, в КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 230 автомобилей.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы
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