Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 19:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1710
Версия для печати

Рада приняла законопроект о правах помощников-консультантов нардепов

Рада приняла законопроект о правах помощников-консультантов нардепов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 2313-2 о внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении продукции” по вопросам совместительства помощников-консультантов народных депутатов Украины. Соответствующее решение поддержали 321 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2313-2 о внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении коррупции” (по вопросу совмещения помощников-консультантов народных депутатов Украины) разработан с целью обеспечения права помощников-консультантов народных депутатов Украины, работников секретариатов Председателя Верховной Рады Украины, его Первого заместителя и заместителя, работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины на работу по совместительству в соответствии с нормами законодательства, определяющего их правовой статус.

Так, законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 25 и 36 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Напомним, содержание одного депутата обойдется бюджету в среднем в 344 тысяч 960 грн в год, согласно смете, который Верховная Рада приняла на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.