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Денисова попросила генконсула установить местонахождение этапированных Дудки и Бессарабова

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила информацию о нарушении прав незаконно осужденных граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, поэтому обратилась к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому срочно установить место их нахождения. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня была получена информация, что в очередной раз нарушены права незаконно осужденных граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. На граждан Украины оказывается моральное и психологическое давление администрацией пенитенциарного учреждения, где они содержатся”, — написала омбудсмен.

Она отметила, что наши сограждане с сентября 2019 года находятся в процессе этапирования. Так, последнее известное место их пребывания — СИЗО в городе Краснодар.

“Поэтому, в неотложном порядке обращаюсь к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому срочно установить местонахождение Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, проверить соблюдение их прав на надлежащее содержание, а также обеспечить независимой правовой и медицинской помощью”, — пишет Денисова.

Напомним, осужденных на 14 лет колонии по “делу украинских диверсантов” крымчан Владимира Дудко и Алексея Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в Краснодар.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, политзаключенные, Людмила Денисова
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