Иск прокуратуры Крыма к Кабмину: подготовительное заседание состоится завтра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Окружном административном суде Киева завтра, 4 декабря, состоится подготовительное судебное заседание по иску прокуратуры АР Крым о признании противоправными и недействительными отдельных положений нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины, нарушающих права внутренне перемещенных лиц на социальное обеспечение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым в Facebook.

"Завтра 4 декабря 2019, в 10:00 ... состоится подготовительное судебное заседание по иску прокуратуры АР Крым о признании противоправными и недействительными отдельных положений нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины, нарушающих права внутренне перемещенных лиц на социальное обеспечение", - говорится в сообщении.

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и других выплат исключительно через Ощадбанк.